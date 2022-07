Damiani (ag. Radu): «Inter lo aspetta. Alla sua età Handanovic al Rimini!»

Radu riparte dalla Cremonese, neo promossa in Serie A (vedi dichiarazioni). L’agente del portiere romeno, Oscar Damiani, assicura che l’Inter è molto fiduciosa e intende aspettarlo. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di serieanews.com

FIDUCIA – Ionut Radu riparte dalla Cremonese ma l’Inter, assicura il suo agente Oscar Damiani, ha intenzione di aspettarlo: «Le aspettative sono alte, è una stagione importante perché ha la possibilità di essere titolare e poi dopo come sempre bisogna dimostrare tutto sul campo. La Cremonese gli ha dato fiducia, l’Inter lo aspetta quindi è una stagione decisiva per il suo futuro. Siamo tutti fiduciosi. Abbiamo grande considerazione in Andrei perché riteniamo che sia un portiere di altissimo livello. Questo passaggio alla Cremonese serve a dimostrare tutto il suo valore, per tornare a grandi livelli».

CARRIERA LUNGA – Damiani parla poi delle possibilità future di Radu, facendo un parallelo con un giovane Samir Handanovic: «È un rilancio in grande stile. Adesso deve mostrare al meglio tutto il suo valore perché noi e l’Inter abbiamo grande considerazione di lui. Ha sempre avuto un buon rapporto anche con Simone Inzaghi. Può giocare di più ed è ancora giovane, basti pensare che alla sua età Handanovic giocava ancora nel Rimini tanto per dire. Ha davanti a lui una lunga carriera».

Fonte: serieanews.com – Alessia Gentile