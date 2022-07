Inter, doppia seduta di lavoro: uno degli ultimi arrivati pronto per Inzaghi!

L’Inter ha ritrovato Lautaro Martinez e Lukaku nella giornata odierna. I due, attesissimi dai tifosi e anche dal resto della squadra, si ritrovano in nerazzurro. L’argentino è pronto per la prima sgambata. Di seguito quanto riportato da Bovicelli, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

SGAMBATA – L’Inter e Simone Inzaghi hanno ritrovato oggi Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «L’attesa è stata tutta per loro, Lukaku in primis. Sono arrivati molto presto, il primo è stato Mkhitaryan alle 8.20 e Lukaku intorno alle 9.00. Maglia numero 90 tra le mani e poi l’attesa anche per Lautaro. Doppia seduta oggi, una stamattina alle 10.00 e l’altra pomeriggio: la prima seduta Lautaro Martinez l’ha svolta individualmente, ora scenderà in campo per mettersi a disposizione di Inzaghi».