Colpani obiettivo di mercato, tutto vero! L’Inter ci lavora e si gioca una carta – CdS

Colpani è un obiettivo concreto dell’Inter per migliorare il livello qualitativo della rosa, soprattutto in ottica futura. Al Monza si è imposto con continuità (dopo che lo hanno blindato fino al 2028). Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra ci lavora e potrebbe giocarsi una carta non di poco conto.

INTERESSE REALE – Si era già messo in mostra la scorsa stagione, realizzando 4 gol e 3 assist, e quest’anno in sole dieci partite di Serie A ha già superato quelle cifre. È l’anno dell’esplosione per Andrea Colpani, gioiello di casa Monza che, non a caso, ad agosto ha rinnovato il suo contratto con i brianzoli fino al 2028. L’Inter ormai da tempo è sulle sue tracce, stregata dalle sue qualità tecniche e capacità d’imporsi con continuità nel nostro campionato a suo di gol e prestazioni convincenti. I margini di crescita sembrano ancora elevati ed è per questo che i dirigenti nerazzurri l’hanno annotato sul taccuino per l’anno prossimo. Sul mercato, però, l’Inter dovrà fare i conti prima col Monza (rapporti ottimi con il club, vedi l’operazione Carlos Augusto) e soprattutto con la concorrenza. L’agente di Colpani, inoltre, risponde al nome di Tullio Tinti, già procuratore degli interisti Simone Inzaghi, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Come se non bastasse, quest’ultimo in passato è stato compagno dell’attuale giocatore del Monza, entrambi cresciuti nel settore giovanile dell’Atalanta.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia