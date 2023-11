VIDEO – Udinese-Cagliari 1-2 DTS, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Udinese-Cagliari, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2 dopo i tempi supplementari (1-1): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Bluenergy Stadium di Udine.



ANCORA ALLO SCADERE – Udinese-Cagliari 1-2 dopo i tempi supplementari (1-1) nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Come contro il Frosinone domenica, ma stavolta senza dover vincere partendo da 0-3 sotto, il Cagliari ribalta il risultato. Lo fa contro un’Udinese giovanissima, che chiude con un 2006 capitano (Simone Pafundi) e schiera tanti esordienti. Al 19′ potrebbe segnare di nuovo Gaetano Oristanio, gli sbarra la strada il portiere debuttante nei friulani Maduka Okoye e poi Jakub Jankto calcia sull’esterno della rete. Tante occasioni del Cagliari che però non segna, così nella ripresa a passare è l’Udinese al 63′ con cross di Florian Thauvin per il colpo di testa di Axel Guessand. L’asso nella manica Claudio Ranieri stavolta lo trova in Nicolas Viola: all’80’ punizione tagliata che rimbalza in area, Okoye sorpreso e 1-1. Si va ai tempi supplementari, dove succede poco e niente. Almeno fino al 120′, quando un errore dell’Udinese fa partire in progressione a destra Andrea Petagna, dribbling e assist vincente per Gianluca Lapadula. Per il capocannoniere della Serie B gol all’esordio stagionale, dopo un lungo stop per un’operazione al ginocchio. Agli ottavi per il Cagliari ci sarà il Milan al Meazza.

