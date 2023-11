Colpani, l’Inter prepara il colpo! Due contropartite fanno comodo al Monza – TS

L’Inter prepara da tempo il colpo Andrea Colpani soprattutto in vista della prossima stagione. Tre elementi potrebbero agevolare la trattativa: procuratore, l’amicizia con Alessandro Bastoni e gli ottimi rapporti col Monza. Ma non finisce qui: secondo Tuttosport, Piero Ausilio ha in mente anche due possibili contropartite da mettere a disposizione di Adriano Galliani.

TRE JOLLY DA GIOCARE – Colpani ormai da tempo ha attirato l’attenzione dell’Inter che lo segue con attenzione. La dirigenza, inoltre, ormai da tempo ha deciso di puntare su giocatori italiani e di qualità. Il centrocampista offensivo del Monza sta stupendo tutti e proprio per questo motivo Piero Ausilio, in ottimi rapporti con i brianzoli, potrebbe presto provare a chiedere informazioni al club di Adriano Galliani. Ma non solo, ad agevolare la trattativa anche la presenza del procuratore Tullio Tinti, lo stesso di Simone Inzaghi, Emil Audero, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, quest’ultimo grande amico di Colpani sin dai tempi dell’Atalanta. Non a caso, proprio il difensore, di recente lo ha invitato via social a raggiungerlo all’Inter.

ANCHE LE CONTROPARTITE – Ma non finisce qui. L’Inter non solo potrebbe giocarsi una delle tre carte nominate in precedenza (o tutte e tre…), ma come se non bastasse, valuta anche l’inserimento di uno dei gioiellini prodotti dal vivaio nerazzurro. Considerato che l’affare Colpani è inevitabilmente da rinviare alla prossima estate, il primo nome che potrebbe interessare al Monza è proprio quello di Gaetano Oristanio, mandato a Cagliari in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. L’Inter quindi ha ancora il controllo sul giocatore, che per caratteristiche sarebbe perfetto per sostituire un giocatore come Colpani. Altro profilo che potrebbe interessare, anche lui italiano, è Francesco Pio Esposito. Il più giovane dei fratelli, anche lui dell’Inter, gioca titolare allo Spezia e con la maglia dell’Italia Under-21.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino