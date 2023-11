Arnautovic e Cuadrado vicini al recupero, ma attenzione alle Nazionali – TS

Arnautovic e Cuadrado sono vicino al recupero, ma serve ancora pazienza e qualche altro giorno a disposizione. Come evidenziato dall’edizione odierna di Tuttosport, però, attenzione soprattutto al fattore Nazionali, considerata la sosta sempre più vicina.

SOSTA NAZIONALI – Lavorano ancora a parte Marko Arnautovic e Juan Cuadrado. Il primo negli ultimi giorni di lavoro ad Appiano Gentile ha aumentato i carichi di lavoro e manda segnali positivi in vista del suo recupero. L’obiettivo per lui è la convocazione per la sfida con il Salisburgo in Champions League. Ma attenzione, con l’imminente arrivo della sosta per le Nazionali, una convocazione con l’Inter e pure col Frosinone non eviterebbe la chiamata da parte dell’Austria. Anche il colombiano sta meglio, ma sarà certamente out con l’Atalanta. La sua situazione verrà monitorata giorno per giorno. Per lui è stata esclusa l’operazione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna