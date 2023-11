Inter, altri tre vicini al rinnovo! Barella diverso, ma non ci sono urgenze – TS

In casa Inter si pensa già ai rinnovi, e non solo per quanto riguarda Lautaro Martinez. Con altri tre giocatori i contatti sono già ben avviati e presto potrebbero essere annunciati. Discorso diverso, invece, per Nicolò Barella. Tutti i dettagli svelati questa mattina da Tuttosport.

ALTRI RINNOVI VICINI – Non solo obiettivi di campo per l’Inter con la seconda stella sempre nel mirino: la proprietà nerazzurra sta lavorando con alcuni dei suoi giocatori più importanti per rinnovare il contratto che li lega alla società nerazzurra. Discorsi ben avviati, in casa Inter, per quanto riguarda i rinnovi di contratto di Denzel Dumfries, Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan. Tutti e tre i rinnovi presto potrebbero essere annunciati, data anche la volontà resa pubblica dai calciatori di proseguire la propria carriera a Milano. Discorso (al momento) diverso per Nicolò Barella: per lui non ci sono urgenze particolari e i primi veri colloqui dovrebbero arrivare a inizio 2028.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna