Ceccarini: «Perisic senza novità, l’Inter va su Bensebaini. Un obiettivo»

Perisic è in scadenza di contratto al 30 giugno e non è affatto certo che rinnovi con l’Inter. Secondo Ceccarini la società sta valutando altre opzioni, fra cui Bensebaini. Così ne parla su TuttoMercatoWeb.

LA VALUTAZIONE – “L’Inter sta sondando il terreno per un laterale di fascia sinistra. Visto che sul fronte del rinnovo di Ivan Perisic non ci sono novità, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno pensando al presente ma anche alla prossima stagione. Viste le difficoltà per Lucas Digne, il club nerazzurro ha iniziato a prendere i primi contatti per Ramy Bensebaini, laterale algerino mancino di proprietà del Borussia Monchengladbach, lo stesso club in cui gioca Matthias Ginter. L’obiettivo è arrivare a un accordo sulla base di un prestito. Altro profilo da tener in considerazione è quello di Layvin Kurzawa, che ormai non rientra più nei piani tecnici del Paris Saint-Germain“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini