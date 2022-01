Scamacca, la Juventus prova a escludere l’Inter: previsto incontro – Sky

Su Scamacca sembra esserci un duello fra Inter e Juventus, coi bianconeri che provano a prendere la posizione migliore. Da Sky Sport si segnala come sia previsto un incontro col Sassuolo.

OCCHIO ALLA CONCORRENZA – Gianluca Scamacca non lascerà il Sassuolo a gennaio, ma a fine stagione molto probabilmente sì. In queste settimane i discorsi di mercato si sono concentrati soprattutto su due squadre: Inter e Juventus. L’obiettivo dei bianconeri, segnala Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è bloccare da subito l’attaccante. Previsto in questi giorni un incontro coi neroverdi, per provare ad anticipare la concorrenza. Da escludere, comunque, un trasferimento immediato per Scamacca.