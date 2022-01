Zhang a Milano velocizza i rinnovi dell’Inter, ma valuta pure altro – SI

Da ieri Zhang è a Milano e, come raccontato da Inter-News.it (vedi articolo), ha avuto una prima riunione in presenza coi dirigenti. Pedullà, da Sportitalia Mercato, spiega come l’arrivo del presidente non riguarderà solo i rinnovi.

SCENARI IMMEDIATI – Alfredo Pedullà indica cosa può sbloccare il ritorno in Italia di Steven Zhang per l’Inter: «Vuole capire la tempistica su eventuali occasioni a gennaio, ci sono possibili situazioni a parametro zero. C’è da capire se ci sono dei margini per il rinnovo di Ivan Perisic, se Matias Vecino e Aleksandar Kolarov possono andare. È un momento chiave anche per la programmazione. C’è da ufficializzare i rinnovi, già pronti, fino al 2024 di Piero Ausilio e Giuseppe Marotta. Sono tutti passaggi burocratici che l’arrivo di Zhang velocizzerà».