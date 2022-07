Casadei, Torino in pressing! Inter ferma su una richiesta: lo scenario – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Cesare Casadei, talento della primavera dell’Inter è un obiettivo concreto del Torino. I nerazzurri fermi su una richiesta

PRESSING – Cesare Casadei è un profilo che interessa molto sul mercato. Sul talento nerazzurro, protagonista dello scudetto con la Primavera, secondo Tuttosport, è forte il pressing del Torino: il centrocampista piace a Juric, e la dirigenza granata è pronta ad accontentarlo. I granata sperano di poter chiudere l’affare al più presto: difficile però che l’Inter, dopo l’esito della trattativa per Bremer, possa andare incontro alle esigenze del club di Cairo. I nerazzurri, infatti, per far andare in porto l’affare insistono sull’inserimento di una clausola di riacquisto.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Baretti