Gosens, fatica a trovare condizione. Inter sul mercato per un esterno? – TS

L’Inter lavora sul mercato. I nerazzurri, oltre all’acquisto di un difensore, secondo Tuttosport, pensano a rinforzare le corsie esterne: si cerca un vice-Gosens

GARANZIE – L’Inter è al lavoro per rinforzare la squadra. Oltre ad un rinforzo per la difesa, secondo Tuttosport, il club nerazzurro è alla ricerca di un esterno sinistro che possa fare da vice-Gosens. Il tedesco, infatti, sta facendo fatica a trovare condizione ed è reduce da un’annata condizionata dagli infortuni. L’Inter quindi valuta l’arrivo di un profilo low-cost che possa sostituire, all’occorrenza, l’esterno ex Atalanta e dargli il tempo di recuperare la migliore condizione.

Fonte: Tuttosport – F.M