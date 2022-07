Sanchez e Pinamonti, due cessioni difficili. Che cosa succede? – CdS

L’Inter in questa sessione di mercato potrebbe trattenere Milan Skriniar con il difensore che piace sì al Psg ma non ha ricevuto nuove offerte. Pinamonti e Sanchez intanto sono sempre a Milano.

SITUAZIONE – L’Inter ha due nomi sul taccuino da vendere, Pinamonti e Sanchez. I due attaccanti hanno due situazioni completamente diverse. Il primo è all’inizio delle carriera e cerca un posto dove confermarsi dopo l’ottima stagione all’Empoli. Il secondo invece è all’ultimo grande contratto nella fase calante della sua carriera. Dunque, come spiega il Corriere dello Sport, sono loro due la priorità in questo momento dell’Inter. Le loro due cessioni, soprattutto con Pinamonti, potrebbero far comodo anche a bilancio. Monza e Atalanta sono alla finestra e lo seguono, vedremo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno