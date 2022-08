Casadei al Chelsea dalla trattativa Lukaku. Aiuta per Skriniar-Inter! – Sky

Casadei va al Chelsea e aiuta l’Inter per riuscire a trattenere Skriniar. Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, dà aggiornamenti su questa operazione chiusa oggi.

L’APERTURA – Gianluca Di Marzio dà notizie sul mercato nerazzurro: «È stata la giornata della cessione di Cesare Casadei al Chelsea. Si è chiuso per quindici milioni di euro più cinque di bonus, per un classe 2003 che non ha mai giocato in prima squadra. Sacrificato per questioni di bilancio e un po’ perché il Chelsea, dalla trattativa per Romelu Lukaku, voleva Casadei. Domani partirà per le visite mediche, c’è una perdita per il calcio italiano e una dimostrazione di come all’estero guardino i nostri talenti. Attraverso queste cessioni (oltre a Casadei anche Andrea Pinamonti al Sassuolo, ndr) cerca di non sacrificare Milan Skriniar».