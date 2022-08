Akanji, Inter e Borussia Dortmund verso un piano intermedio vantaggioso!

Akanji rimane il nome preferito in casa Inter. Inzaghi cerca un quarto centrale per coprire la difesa. Lo svizzero è di proprietà del Borussia Dortmund. Occhio al piano intermedio

PIANO INTERMEDIO − Dagli studi di Champions Live su Italia Uno, Daniele Miceli spiega la situazione legata ad Akanji: «Occhio a quello che può succedere in difesa Inter: il preferito è Manuel Akanji. Il Borussia Dortmund lo valuta 15 milioni di euro, troppi per i nerazzurri. I tedeschi vorrebbero cederlo a titolo definitivo anche perché il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2023. Si sta aprendo però una situazione intermedia, ossia rinnovo di contratto per andare in prestito all’Inter con diritto di riscatto. In questo modo, il Borussia Dortmund non lo perderebbe a zero il prossimo anno».