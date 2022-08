Acerbi dopo Akanji, la valutazione della Lazio. Per l’Inter due strade – Sky

Acerbi o Akanji: questa sembra essere la shortlist per il difensore che completerà il mercato dell’Inter. Sul giocatore in uscita dalla Lazio, rispetto a quello del Borussia Dortmund (vedi articolo), si sofferma Di Marzio su Calciomercato – L’Originale da Sky Sport.

L’ULTIMO COLPO – Oggi è arrivata la cessione di Cesare Casadei al Chelsea (vedi articolo). Per Gianluca Di Marzio porterà a un difensore: «Con questo sacrificio l’Inter, dico Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, spera di prendere Manuel Akanji. Inzaghi sabato sera ha detto che vuole un difensore: Akanji del Borussia Dortmund è la prima scelta, ha un anno di contratto e costa quindici milioni. La stessa cifra che oggi l’Inter ha incassato per Casadei. Bisogna capire Steven Zhang se darà l’OK all’offerta al Borussia Dortmund o se dirà che quei soldi servono per ripianare. L’Inter deve chiudere con un +60 di attivo, non c’è ancora arrivata. A quel punto, come last minute, Francesco Acerbi potrebbe essere un’opportunità. Quanto chiede la Lazio per Acerbi? Quattro-cinque milioni, magari negli ultimi giorni abbassa. In questo momento è vero che non gioca, però è pur sempre un giocatore che la Lazio non libererà a zero».