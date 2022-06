Carlos Augusto piace, l’Inter mette sul piatto una contropartita – CdS

Carlos Augusto, centrocampista del Monza, piace da tempo all’Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri valutano una possibile contropartita da mettere nel piatto.

POSSIBILE CONTROPARTITA – L’Inter da tempo pensa a Carlos Augusto, il 23enne brasiliano potrebbe diventare una pedina di scambio proprio per Stefano Sensi: da qualche settimana i biancorossi stanno pensando al centrocampista che in questa stagione ha giocato in prestito alla Sampdoria. (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli