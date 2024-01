Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 17 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Fa ancora freddo ma l’Inter pensa già all’estate e lavora proprio in vista della sessione di mercato del prossimo luglio. In quest’ottica, le trattative per Mehdi Taremi procedono nella direzione giusta. Addirittura, ci sarebbe già l’accordo fra l’Inter e il calciatore per il contratto. Le buone notizie ci sono anche sul fronte Piotr Zielinski, il prossimo colpo a zero previsto dalla dirigenza nerazzurra.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Ancora tutto tace sul lato mercato in uscita. I due calciatori che hanno ricevuto proposte e corteggiamenti vari sono Alexis Sanchez e Stefano Sensi. Entrambi continuano a valutare l’interessamento ricevuto rispettivamente dall’Arabia Saudita e dall’Inghilterra. L’Inter, ovviamente, rimane in attesa di risposte, che potrebbero anche cambiare le sorti del mercato in entrata. Certo, invece, l’addio in nerazzurro del Primavera Tommaso Guercio, che ha raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo in un altro club.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito, Kevin Zefi (attaccante, Roma) titolo definitivo, Gabriele Vedovati (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo.