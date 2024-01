Taremi e Zielinski, doppio colpo Inter! Nuovi dettagli contrattuali

Taremi e Zielinski saranno i prossimi due colpi a zero dell’Inter. Lo ha riferito in questi minuti anche Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, svelando nuovi dettagli contrattuali.

DOPPIO COLPO – Oltre Piotr Zielinski, l’Inter ha praticamente chiuso l’affare Mehdi Taremi per giugno, quando entrambi i giocatori si svincoleranno a zero rispettivamente da Napoli e Porto. Legittima prudenza per quanto riguarda il centrocampista polacco in uscita dal Napoli, soprattutto dopo l’esperienza dell’Inter fatta con Dries Mertens. Ma tutto sembra ormai essere indirizzato. Per quanto riguarda Taremi, invece, l’Inter ci aveva già provato ad agosto, con l’obiettivo di mettere a disposizione sia lui che Marko Arnautovic a disposizione di Simone Inzaghi. Salvo poi virare su Alexis Sanchez per le richieste al rialzo del Porto. A ottobre la dirigenza nerazzurra ha ripreso a lavorare per l’attaccante iraniano, prossimo a diventare il nuovo attaccante dell’Inter. Pronto per lui un contratto triennale (o due con opzione per il terzo) da circa 3 milioni più bonus, la stessa cifra di ingaggio che l’Inter aveva stanziato ad agosto.

Fonte: alfredopedulla.com