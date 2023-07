Brozovic, visite mediche già completate con l’Al-Nassr. La situazione

Marcelo Brozovic e l’Inter si stanno per lasciare. Una giornata amara per il mondo nerazzurro, che saluta uno dei simboli degli ultimi anni. Lo stato della trattativa con l’Al-Nassr per Fabrizio Romano.

CI SIAMO – Marcelo Brozovic ha già svolto le visite mediche per la sua nuova squadra a Parigi. Il calciatore lascerà nelle prossime ore l’Inter, che ha trovato un accordo con l’Al-Nassr per una cifra attorno ai 18 milioni di euro. I club stanno verificando tutti i documenti in compagnia degli avvocati, poi sarà il momento finalmente della firma. Da discutere solo qualche dettaglio, questione di formalità.