Brozovic non più imprescindibile per l’Inter: Barcellona idea sempre viva – TS

Marcelo Brozovic non ha ancora messo piede in campo nel 2023 ed è stato sostituito – molto bene – da Hakan Calhanoglu. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il croato al termine della stagione potrebbe andare via dell’Inter, non essendo più imprescindibile. Idea di scambio con il Barcellona sempre viva.

POSSIBILE CESSIONE – Marcelo Brozovic, assente per infortunio da diversi mesi, è stato sostituito brillantemente da Hakan Calhanoglu, reinventato regista da Simone Inzaghi. La presenza del croato all’interno dello scacchiere nerazzurro secondo il quotidiano di Torino non è più imprescindibile come una volta. Il Barcellona resta sempre alla finestra, e qualora dovesse realmente offrire un possibile scambio con Franck Kessié, l’Inter ci penserebbe seriamente, considerando anche la presenza del giovane Kristjan Asllani su cui il club punta molto.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini

Secondo quanto ribadito dalla nostra redazione attraverso il video-editoriale del nostro Daniele Berardi, invece, Marcelo Brozovic resta ancora un pilastro fondamentale per l’Inter di Simone Inzaghi.