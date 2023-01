Dumfries, fondamentale il suo recupero: Inter deve evitare che si ‘deprezzi’ – CdS

Denzel Dumfries è in ripresa dopo l’infortunio che lo ha condizionato dopo il suo ritorno dal Mondiale. La volontà dell’Inter – secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola -, è quella di recuperare la miglior condizione dell’esterno olandese, così da poter dare una mano per questa seconda parte di stagione e avere l’opportunità di poterlo piazzare a una cifra importante in estate.

RECUPERO FONDAMENTALE – Per l’Inter è fondamentale ritrovare il vero Denzel Dumfries. Per ragioni tecniche, questo è fuori discussione, ma anche per motivi economici. L’esterno olandese, difatti, è uno dei seri candidati per essere “sacrificato” in estate, visto che il suo valore oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. Allo stato attuale, però, il giocatore rischia di perdere valore, dato che il 2023 per lui non è stato particolarmente incoraggiante. Alla base di tutto, infatti, c’è il guaio muscolare al polpaccio con cui ha chiuso il Mondiale. C’è da dire che Matteo Darmian, utilizzato al suo posto sulla fascia destra, se l’è cavata abbastanza bene. Escluso dalle “rotazioni” di Simone Inzaghi contro l’Empoli perché ancora non al meglio, come ribadito dal tecnico contro la Cremonese sabato ci sarà. Per quanto riguarda il mercato, invece, da capire quali saranno adesso i club interessati, dato che il Chelsea sembrerebbe aver fatto scelte diverse sulla fascia destra. Dumfries è in ripresa con l’Inter dopo l’infortunio, ma il club deve evitare che si deprezzi prima di giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno