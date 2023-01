VIDEO – Inter-Fiorentina 1-2, Supercoppa Primavera: gol e highlights della partita

Inter-Fiorentina Primavera, valida per la finale di Supercoppa Italiana 2022-2023, si è conclusa sul risultato di 1-2: in questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium di Monza.

IN FINALE – La Fiorentina Primavera allenata da Alberto Aquilani si aggiudica la Supercoppa Primavera, vincendo 1-2 contro l’Inter dei pari età allenata da Cristian Chivu. Decisive le due reti a inizio secondo tempo dei viola, che stordiscono i nerazzurri, lenti nella manovra offensiva. Nel secondo tempo mister Chivu prova a cambiare qualcosa con i cambi, la squadra migliora in atteggiamento, ma la Fiorentina continua a difendere bene dietro mantenendo comunque il vantaggio di due gol fino al gol di Enoch Owusu, subentrato nel secondo tempo, che al 74′ raccoglie un rinvio sbagliato della difesa della Fiorentina, controlla e con un fantastico destro dai venti metri non lascia scampo a Martinelli. Di seguito il video degli highlights pubblicato dal canale YouTube ufficiale dell’Inter.

Fonte: Canale YouTube [Inter]