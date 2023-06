Brozovic, Al-Nassr in Croazia per convincerlo! Barcellona vigile – SM

Marcelo Brozovic è finito nel mirino dell’Al-Nassr. Il croato non è convinto dell’offerta ma, secondo SportMediaset, il club arabo è in missione in Croazia per convincere il croato. Barcellona sempre vigile sulla situazione

DISTANZA – Marcelo Brozovic non ha detto sì all’Al-Nassr. Negli scorsi giorni l’Inter ed il club arabo avevano trovato l’accordo per l’approdo del calciatore in Arabia: 23 milioni più bonus. Il croato però non è convinto della proposta dell’Al-Nassr che adesso, secondo quanto riferito da SportMediaset, andrà in missione in Croazia epr convincere il centrocampista ad accettare l’offerta da 20 milioni a stagione per tre anni. Segue la situazione anche il Barcellona: il club blaugrana è una destinazione più gradita per Brozovic. Ma il club blaugrana, al momento, non possiede le risorse economiche per accontentare l’Inter.