Longhi: «Inter, ogni anno una mini-rivoluzione! Thuram sostituisce Dzeko»

Longhi su TMW Radio ha espresso la sua opinione riguardo la rivoluzione di ogni anno in casa Inter e con l’arrivo di Marcus Thuram per sostituire Edin Dzeko.

RIVOLUZIONE – Bruno Longhi ha parlato di mini-rivoluzione ogni stagione in casa nerazzurra: «Il quadro è il solito di sempre per l’Inter, cioè che alla fine di ogni stagione deve fare i conti con i conti. Negli anni passati abbiamo visto le cessioni di Lukaku, Hakimi, poi Perisic e oggi Skriniar. Quest’anno sta perdendo Brozovic e Gagliardini per fine contratto. È andato via anche Edin Dzeko che è stato fondamentale. Ogni anno c’è una sorta di mini-rivoluzione che deve tener conto della sostenibilità. Il progetto dell’Inter è quello di aver acquistato Thuram per riempire il vuoto lasciato da Dzeko. L’obiettivo sarà quello di cercare di riportare a casa Romelu Lukaku, ma ci vogliono dei soldi come nel caso del centrocampista».