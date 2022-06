Bremer, nessuna trattativa Inter-Torino. Accelerata in un caso – Sky

Il nome di Gleison Bremer per la difesa dell’Inter è momentaneamente in standby. Come riporta Marco Demicheli di Sky Sport, non sono state intavolate trattative con il Torino. Si attende di capire, infatti, chi sarà ceduto tra i difensori nerazzurri prima di accelerare.

SITUAZIONE FERMA – Non ci sono progressi sul fronte Inter per l’ingresso di Gleison Bremer. Questi gli ultimi aggiornamenti, rivelati da Marco Demicheli di Sky Sport: «Non è ancora stata intavolata una trattativa con il Torino, ma ci sono stati passi avanti con l’entourage. Nel momento in cui la trattativa per Skriniar dovesse accelerare, allora i nerazzurri faranno l’affondo finale».