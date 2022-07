Bremer, entourage al lavoro. Alta l’attenzione su Skriniar – Sky

Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sui movimenti legati alla difesa dell’Inter. Sia in entrata, con la questione Bremer, sia in uscita dove tiene banco la pista legata a Milan Skriniar.

MOVIMENTI DIFENSIVI – Questi gli ultimi aggiornamenti di Matteo Barzaghi sui movimenti di mercato legati alla difesa dell’Inter: «L’entourage di Bremer porta avanti la trattativa per cercare di far coincidere domanda e offerta. L’Inter non vorrebbe allontanarsi troppo dall’offerta di 30 milioni, ma sappiamo anche che bisogna cedere per incassare e andare a reinvestire. L’offerta del PSG per Skriniar sta tenendo incollati i dirigenti che stanno studiando tutti i dettagli. Le società sono tornate a parlarsi dopo la prima offerta da 50 milioni più un giocatore. I nerazzurri hanno fatto presente che la richiesta è vicina ai 70 milioni di euro, una cifra che al momento i parigini non vogliono raggiungere. Con una proposta simile a quella per Hakimi si può cominciare a ragionare».