Biasin: «Acerbi-Inter, Zhang non convinto dell’operazione! In discussione»

Acerbi fino a qualche ora sembrava molto vicino all’Inter (vedi articolo), ma secondo le ultime di Fabrizio Biasin la trattativa con la Lazio è ancora in discussione. Di seguito quanto rivelato dal giornalista

SALTA TUTTO? – Francesco Acerbi e l’Inter si allontanano? Secondo le ultime di Fabrizio Biasin il patron nerazzurro, Steven Zhang, ha messo tutto in discussione: “Inter: patron Zhang non convinto dell’operazione Acerbi. Il passaggio del difensore della Lazio in nerazzurro è ancora in discussione”, così il giornalista.