Lukaku, novità a breve dall’Inter! Una sensazione in vista del Milan – Sky

Lukaku non farà parte di Inter-Cremonese a causa del risentimento alla coscia sinistra accusato ieri in allenamento (vedi articolo). Secondo Andrea Paventi, intervenuto su Sky Sport, la sensazione in casa nerazzurra è ben chiara

ATTESE NOVITÀ – Romelu Lukaku tiene con il fiato sospeso l’Inter e Simone Inzaghi. Il belga, infortunatosi ieri in allenamento, non ci sarà con la Cremonese ma a rischio c’è anche il derby di sabato con il Milan nonostante lui voglia provarci: «Nel corso del pomeriggio ci sarà il comunicato, immaginiamo prudenza per quella che è la possibilità di vedere il belga in campo già con il Milan. Al momento è molto difficile», afferma il giornalista. Dunque a breve si saprà di più sullo stop di Lukaku.