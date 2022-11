Bensebaini obiettivo Inter! Scambio col Borussia Monchengladbach – TS

Ramy Bensebaini è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare le corsie esterne. Secondo Tuttosport, i nerazzuri sarebbero pronti a proporre uno scambio al Borussia Monchengladbach

SCAMBIO – L’Inter lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. Fra i profili sul taccuino della dirigenza nerazzurra c’è quello di Ramy Bensebaini, esterno algerino del Borussia Monchengladbach. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri per arrivare all’esterno, in scadenza a giugno 2023, potrebbero proporre Gosens come contropartita tecnica. Da battere, inoltre, la concorrenza della Juventus.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini