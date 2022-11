Lukaku, dal Belgio segnali confortanti per l’Inter. Lui fissa un obiettivo – CdS

Romelu Lukaku continua a lavorare per essere a disposizione del Belgio in questo Mondiale. Dal ritiro della Nazionale arrivano segnali confortanti e, secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante dell’Inter ha fissato un obiettivo ben preciso.

AL MONDIALE – Dal ritiro del Belgio arrivano segnali positivi per quanto riguarda il recupero di Romelu Lukaku. L’attaccante, infatti, ha ricominciato a lavorare sul campo, ma ovviamente non ancora con i compagni. Ma si tratta comunque di un grosso passo avanti, considerando che finora si era limitato solamente a fare delle terapie. Per il ritorno, Lukaku fissa un obiettivo ben preciso: più che la seconda partita – quella contro il Marocco -, molto più probabile vederlo in campo contro la Croazia, match decisivo per il passaggio del turno. Probabile che qualche giorno prima del suo esordio, il belga si sottoponga ad un’altra risonanza magnetica di controllo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno