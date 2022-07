Bellanova, tutto fatto con l’Inter ma l’annuncio slitta: i motivi – TS

Raoul Bellanova sarà un giocatore dell’Inter. Tutto fatto per il suo passaggio dal Cagliari ai nerazzurri ma l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato. Tuttosport spiega i motivi dell’attesa

ATTESA – Raoul Bellanova sarà il quinto rinforzo stagionale per l’Inter. L’esterno, ormai ex Cagliari, ha svolto ieri le visite mediche ed ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni. L’annuncio ufficiale, atteso per la serata di ieri, non è però ancora arrivato: secondo Tuttosport il ritardo è da imputare al Cagliari che ha tardato l’invio della documentazione necessaria per chiudere, formalmente, tutte le questioni formali. L’annuncio ufficiale del trasferimento, quindi, è atteso per la giornata di oggi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna