Inter, non solo Skriniar: possibile altro addio in difesa. Poi due obiettivi – TS

L’Inter lavora anche alle uscite. Secondo Tuttosport, in difesa, oltre a Skriniar, potrebbe partire de Vrij, obiettivo del Manchester United. Poi assalto ai due sostituti

MANOVRE – L’Inter lavora al mercato in uscita. Secondo Tuttosport, oltre alla vicenda Skriniar-PSG, con l’Inter che aspetta il definitivo rilancio del club francese, da seguire la situazione relativa a Stefan de Vrij. L’olandese è finito nel mirino del Manchester United di Ten Hag, neo-tecnico dei “Red Devils” e suo grande estimatore. Una volta chiarita la situazione in difesa, l’Inter, avendo già perso Ranocchia e Kolarov, dovrebbe affondare il colpo per due difensori: oltre a Bremer, si segue la pista Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina, e quella che porta a Akanji, difensore del Borussia Dortmund.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino