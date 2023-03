Bastoni-Inter, il rinnovo lo vogliono entrambe le parti! – Sky

C’è stato l’incontro tra l’agente Tullio Tinti e la dirigenza dell’Inter, oggetto dei discorsi è stato il rinnovo di Alessandro Bastoni. Andrea Paventi dà aggiornamenti sulla situazione per Sky Sport da Appiano Gentile.

FUTURO – Il futuro è tema centrale in casa Inter, Andrea Paventi parla della situazione di Alessandro Bastoni: «Bastoni è il secondo giocatore in scadenza a giugno del 2024, quindi si vorrebbe evitare una situazione simile a quella di Milan Skriniar. Oggi c’è stato il primo incontro per gettare le basi tra Tullio Tinti e l’Inter, il rinnovo lo vogliono entrambe le parti perché la dirigenza vuole aumentare significativamente lo stipendio del giocatore, che a sua volta vuole rimanere. Bastoni è cresciuto nel club meneghino, è consapevole di questo ed è oggi un punto fermo della squadra. Ci possono essere le condizioni per il rinnovo, che però arriverà prima in termini di tempo per Calhanoglu. La società sta lavorando bene per il futuro, vuole bloccare i giocatori cardine e fondamentali nella rosa».