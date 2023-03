Calhanoglu, che assenza. Brozovic di nuovo faro al centro

L’infortunio di Hakan Calhanoglu con la Turchia lascia un grosso vuoto nel centrocampo dell’Inter. La sua assenza ora costringerà Marcelo Brozovic a tornare il faro della mediana nerazzurra e tornare alle prestazioni a cui ha abituato le scorse stagioni.

DI NUOVO AL CENTRO – Una tegola pesante quella arrivata dalle nazionali per l’Inter, con l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uno dei punti cardine della squadra, come dimostrano anche i due premi di uomo partita all’andata e al ritorno del doppio confronto europeo con il Porto. Il suo stop arriva proprio nel momento più importante della stagione dell’Inter, con una serie di partite che definiranno il bilancio finale di questa stagione. Per sostituire Hakan Calhanoglu, però, la soluzione è già pronta. Marcelo Brozovic, infatti, tornerà al centro del centrocampo di Simone Inzaghi.

ALZARE L’ASTICELLA – Così come Calhanoglu non ha fatto rimpiangere Brozovic dopo il suo lungo stop, allo stesso modo il croato dovrà tornare ad alzare l’asticella per tamponare l’assenza del compagno. Le prestazioni a cui ci ha abituato nelle scorse stagioni dovrebbero far star tranquilli, ma quest’anno – tra infortuni e cali di forma – la situazione è diversa. Senza però Calhanoglu, e tornando ad agire nella sua zona di campo preferita, Marcelo Brozovic è chiamato a tornare quello di sempre. E ridiventare, a tutti gli effetti, il faro del centrocampo.