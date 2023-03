Pinamonti: «Quest’estate ricevuto tante offerte, ho scelto Sassuolo»

L’ex attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo anno con il Sassuolo, dell’estate di mercato e della non convocazione con l’Italia.

STAGIONE – Andrea Pinamonti sembra entusiasta della sua scelta di abbracciare il progetto Sassuolo. L’ex Inter ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: «Quest’estate sapevo ci fosse l’interesse di più squadre, ho scelto il Sassuolo e sono contento di quello che ho fatto. Sicuramente c’è stata difficoltà inizialmente, ho cambiato squadra e dovevo entrare nei meccanismi e nel modulo nuovo. Sono fiducioso per il finale di stagione e spero di riuscire almeno ad eguagliare i traguardi raggiunti lo scorso anno dalla squadra. C’è stato un cambio di rotta tra l’andata e il ritorno, siamo soddisfatti, abbiamo fatto tanto per uscirne e vogliamo continuare a lottare per le posizioni più alte. Non abbiamo un obiettivo preciso ma vogliamo sicuramente fare bene. Non faccio le convocazioni, vedo la lista e sono stato dispiaciuto. La domanda è da fare a chi ha scelto».