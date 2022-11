Barzaghi: «Vazquez o Musah? Uno ha più chance! Dubito Gagliardini…»

L’Inter pensa già al mercato, non solo quello invernale ma anche a quello del prossimo giugno. I nomi più caldi sono Vazquez e Musah, mentre Gagliardini è sul piede di partenza. Ne parla Barzaghi

PARTENZE E OBIETTIVI − Marco Barzaghi, tramite il suo canale YouTube, aggiorna sul mercato dell’Inter. Le sue parole: «Su Gagliardini ho qualche dubbio che possa lasciare a gennaio visto che è in scadenza a giugno. Ha giocato poco, è stato sopravanzato anche da Asllani. Non so se accetterà Monza o Cremonese. Magari a giugno potrebbe trovare un ingaggio migliore. Vazquez? C’è possibilità di averlo in prestito con diritto di riscatto anche perché è utilizzato poco da Gattuso. Lo si può utilizzare come vice Dimarco. Musah? Centrocampista di grande forza fisica. Veloce con cambio di passo. Bel giocatore che ha esordito a 17 anni in Liga e da lì in poi è diventata una pedina per tutti gli allenatori che si sono visti a Valencia. Strano che il Valencia se ne privi a gennaio con un prestito e riscatto fra un anno. Bisognerà vedere anche come e cosa farà ai Mondiali con gli Stati Uniti».