Musah, parla l’agente: «Inter? Non posso né confermare né smentire!»

Inter che guarda al mercato spagnolo e in particolare a Musah del Valencia, centrocampista 19 enne statunitense. Sull’interesse dei nerazzurri ne ha parlato anche l’agente Guidolin

INTERESSE − L’Inter avrebbe messo gli occhi sul giovane americano Yunus Musah del Valencia. A tal proposito è stato interpellato l’agente del ragazzo, Giacomo Guidolin: «Inter? Non posso confermare o smentire in questo momento. Quello che è certo è che il Valencia ha rifiutato una proposta da 25 milioni di euro dalla Premier League in estate. Ora Yunus sta giocando titolare, va al Mondiale e lui stesso sa che può essere una vetrina importante. Lo seguono tanti grandi club, soprattutto in Serie A, dove praticamente tutte le big sono interessate». Le sue parole a Calciomercato.com.