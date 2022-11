Barzaghi: «Thuram? Dal Bayern Monaco una buona notizia! Ingaggio…»

Marcus Thuram rimane uno dei principali obiettivi dell’Inter. Su di lui anche il Bayern Monaco, il quale però non si spingerà a movimenti extra per gennaio. Barzaghi parla anche del probabile ingaggio

GIOCARE D’ANTICIPO − Marco Barzaghi dà aggiornamenti sulla situazione Thuram-Inter: «Ausilio verrà raggiunto da Baccin in Qatar. Si cercherà di arrivare a qualche obiettivo sensibile per gennaio. Ma serve comunque un’uscita tra Gosens o Correa. Le problematiche ci sono. Sul Tucu le sue condizioni fisiche non favoriscono certo nuovi interessati. Sul tedesco, deve decidere il giocatore. Thuram? Ausilio cercherà di anticipare, provare se ci sono possibilità. C’è da anticipare soprattutto il Bayern Monaco che è la rivale più pericolosa ma che ha fatto capire che per gennaio non farà movimenti extra. L’infortunio di Mané non è grave e si darà più spazio al giovane Tel. L’accordo sarebbe di 5 milioni per 5 stagioni da parte dei bavaresi, cifra che l’Inter potrebbe raggiungere col decreto crescita». Il giornalista ha parlato direttamente dal suo canale YouTube.