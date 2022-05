Barzaghi: «Lautaro Martinez, futuro da scrivere! Dybala-Inter? In un caso»

Matteo Barzaghi, in collegamento da San Siro per Sky Sport, si è focalizzato su Lautaro Martinez, autore di una doppietta in Inter-Empoli. In ballo il suo futuro così come quello di Dybala

FUTURO IN DUBBIO − Così Barzaghi sul Toro: «Lautaro Martinez? Se non ci fosse un contesto economico da valutare è ovviamente l’attaccante del futuro. Lui vuole restare e la società se lo terrebbe stretto. Ma l’Inter deve fare un utile di 60-70 milioni, c’è da capire se bisognerà raggiungerlo vendendo un big o i giocatori meno legati al progetto. Dybala? L’Inter lo segue ma al momento non può prenderlo perché deve liberare spazio nel monte ingaggi. Se si libera lo spazio nel monte ingaggi e ancora Dybala non ha preso accordo con nessun’altra squadra allora si può pensare alla Joya».