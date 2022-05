Barzagli: «Juventus-Inter, vince chi sbaglia meno! Ma conta anche altro»

L’ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, ha presentato su Dazn Juventus-Inter di Coppa Italia. Gara secca difficile da pronosticare, a detta sua, e dunque molto aperta

TROFEO IN BALLO − Barzagli si concentra sulla finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus: «Mi aspetto una gara aperta ma che dipenderà dalle energie dei giocatori, siamo a fine stagione. Già in Supercoppa Italiana ha vinto l’Inter, trofeo importante per entrambi. In una gara secca, chi sbaglia meno ha più chance di vittoria. Inoltre, conta anche tanto l’esperienza nel giocare questo tipo di partite».