Serie A, oggi altri tre anticipi alla vigilia del decisivo Verona-Milan: le partite

Sabato di Serie A con l’Inter che il suo l’ha già fatto ieri, battendo per 4-2 in rimonta l’Empoli con una clamorosa reazione (vedi highlights). Nerazzurri in testa e che devono aspettare Verona-Milan per capire la classifica, ma bisogna attendere fino a domani sera: oggi sono altri tre gli anticipi.

Torino-Napoli sabato 7 maggio ore 15 – diretta streaming DAZN

Sassuolo-Udinese sabato 7 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN

Lazio-Sampdoria sabato 7 maggio ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Spezia-Atalanta domenica 8 maggio ore 12.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, live streaming DAZN

Venezia-Bologna domenica 8 maggio ore 15 – diretta streaming DAZN

Salernitana-Cagliari domenica 8 maggio ore 18 – diretta streaming DAZN

Verona-Milan domenica 8 maggio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Fiorentina-Roma lunedì 9 maggio ore 20.45 – diretta streaming DAZN

Inter-Empoli 4-2 5′ Pinamonti (E), 28′ Asllani (E), 40′ aut. S. Romagnoli, 45′, 64′ Lautaro Martinez, 94′ Sanchez

Genoa-Juventus 2-1 48′ Dybala (J), 87′ Gudmundsson, 96′ rig. Criscito

CLASSIFICA SERIE A

Inter 78 *

Milan 77

Napoli 70

Juventus 69 *

Roma 59

Lazio 59

Fiorentina 56

Atalanta 56

Verona 52

Torino 47

Sassuolo 46

Udinese 43

Bologna 43

Empoli 37 *

Sampdoria 33

Spezia 33

Salernitana 29

Cagliari 28

Genoa 28 *

Venezia 22

* una partita in più