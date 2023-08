Balogun, l’Inter non l’ha mai mollato! Scamacca al bivio − Sky

La pista Balogun-Inter potrebbe riaccendersi di colpo dopo lo stand-by delle ultime settimane. C’entra ovviamente la posizione di Scamacca

PISTA MAI MOLLATA − Il capitolo attaccanti per l’Inter non è ancora chiuso, anzi. Scamacca si allontana per l’Atalanta e ritorna di nuovo in scena Balogun. Ne parla Manuele Baiocchini a Sky Sport 24: «L’Inter non ha mai mollato la pista Balogun. Giocatore forte per il quale l’Arsenal chiedeva circa 40 milioni di euro, l’Inter aveva frenato, tant’è che il club nerazzurro ha virato per Gianluca Scamacca. Balogun è un giocatore forte, tecnico, fisico. Ma se Scamacca dovesse andare all’Atalanta, l’Inter non si farebbe trovare impreparata e potrebbe ripiombare nuovamente sul giocatore americano. L’attaccante azzurro dovrà decidere tra Milano e Bergamo».