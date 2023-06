Azpilicueta all’Inter, ci siamo: aggiornamenti col Chelsea – SM

Azpilicueta è il prossimo acquisto dell’Inter, dopo Thuram che sta svolgendo oggi le visite mediche. Per il difensore spagnolo in chiusura l’operazione dal Chelsea, come annuncia Miceli a Sport Mediaset.

SI FIRMA! – Sarà César Azpilicueta il sostituto di Milan Skriniar nella difesa dell’Inter, nonché il secondo acquisto dopo Marcus Thuram. In diretta per Sport Mediaset, Daniele Miceli anticipa come il Chelsea stia per dare l’OK a liberare il difensore spagnolo un anno prima della scadenza del contratto. Significa che Azpilicueta si unirà all’Inter a costo zero, come se fosse uno svincolato. Per lui è pronto un biennale da tre milioni e mezzo netti a stagione.