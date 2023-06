Loftus-Cheek al Milan una buona notizia anche per l’Inter sul fronte Frattesi

Il cerchio si stringe per Davide Frattesi. Loftus-Cheek è sempre più vicino al Milan e questo potrebbe essere un indizio di mercato in favore dell’Inter per quanto riguarda il giovane centrocampista italiano.

BUONA NOTIZIA – Il Milan chiude per l’arrivo di Loftus-Cheek dal Chelsea per circa 18,5 milioni. Una buona notizia anche per l’Inter che a questo punto potrebbe essere l’unica squadra realmente interessata a Davide Frattesi. Anche lui stesso in una recente intervista ha fatto capire di voler vestire la maglia nerazzurra. Come se non bastasse, ad “escludere” il Milan ci ha pensato anche l’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, dicendo di non aver mai incontrato la società rossonera. Inoltre, con l’addio di Sandro Tonali, Loftus-Cheek è quanto di più vicino tatticamente al giocatore italiano in direzione Newcastle. Diverso, invece, Frattesi, più mezzala e adatto a un centrocampo a tre come quello dell’Inter. Con una possibile esclusione del Milan in questa corsa, da capire quale sarà la volontà di Roma e Juventus, anche loro da tempo su Frattesi ma non come i nerazzurri che si sono mossi per primi.