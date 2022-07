Akanji il nome nuovo per la difesa. Ma l’Inter ha una visione precisa – CdS

L’Inter ha completato, in un mese, cinque acquisti. E la festa non sembra essere finita qui. Il nome nuovo per la difesa è quello di Akanji del Borussia Dortmund.

CERTEZZA – L’Inter ha fatto un super mercato fin qui prendendo cinque giocatori nuovi, l’ultimo ieri Bellanova, e attende di prendere anche altri nomi come Bremer o Milenkovic vista l’imminente partenza di Milan Skriniar. Come riporta però il Corriere dello Sport, il nome nuovo spuntato per la difesa è quello di Akanji del Borussia Dortmund. Il centrale svizzero ha il contratto in scadenza nel 2023 dunque non sarebbe nemmeno una spesa così eccessiva ma l’Inter, questo nuovo profilo, lo valuta solo come alternativa a Milenkovic. Dunque non una prima scelta ma un’occasione sommai per andare a riempire il reparto e completarlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno