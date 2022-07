Pinamonti, riparte l’assalto dell’Atalanta: pronta l’offerta all’Inter – TS

Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. L’Atalanta, secondo Tuttosport, complice la cessione di Pessina al Monza, è pronta far ripartire l’assalto per l’attaccante

OBIETTIVO – Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l’Inter. Sull’attaccante, reduce dall’esperienza positiva all’Empoli, c’è il forte interesse dell’Atalanta. Secondo quanto riporta Tuttosport la Dea è pronta a far ripartire l’assalto all’attaccante: a dare una mano agli orobici è la cessione di Matteo Pessina al Monza che potrebbe far entrare nelle casse atalantine circa 15 milioni di euro. Cifra che verrebbe reinvestita proprio per l’acquisto di Pinamonti: l’Inter, dal canto suo, continua a chiedere 20 milioni ma la sensazione è che, a metà strada, l’affare possa chiudersi.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari