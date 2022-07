Bremer, obiettivo Juventus per il dopo De Ligt: duello con l’Inter – TS

Gleison Bremer è uno degli obiettivi dell’Inter per la difesa. Secondo Tuttosport però la Juventus punterà sul brasiliano una volta ceduto De Ligt

STRATEGIA – Gleison Bremer è uno degli obiettivi principali per la difesa dell’Inter. Secondo Tuttosport però, nonostante i nerazzurri lavorino da tempo sul difensore brasiliano, è ancora possibile l’inserimento di qualche altra pretendente. Nelle ultime ore infatti si è inserita la Juventus: i bianconeri hanno individuato nel difensore il profilo giusto per sostituire De Ligt, destinato a lasciare il club bianconero. Lo staff della Juventus è convinto che, nonostante Bremer dia il suo meglio in una difesa a 3, la sua intelligenza e le sue qualità potranno permettergli di adattarsi al meglio anche ad un modulo difensivo differente. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Marco Bo