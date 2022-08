Acerbi ci siamo! Sarà in Inter-Cremonese? Fissate le cifre del riscatto − SM

Acerbi all’Inter, affare in dirittura d’arrivo. Si lavora per formalizzare il tutto nelle prossime ore con lo stesso atteso a Milano già nella giornata di domani. Possibile presenza in Inter-Cremonese come spettatore

IN CHIUSURA − Francesco Acerbi è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. In serata, potrebbe esserci già la chiusura definitiva con lo stesso giocatore atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Come riporta Claudio Raimondi di Sport Mediaset, Beneamata e Lazio hanno trovato la quadra per il prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Acerbi potrebbe anche essere presente a San Siro per assistere a Inter-Cremonese. Il giocatore rinuncerà anche due mensilità pur di ritornare alla corte del suo ex allenatore Simone Inzaghi.