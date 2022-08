Radu, così l’agente Damiani: «Inter nessun veleno anzi lui vuole ritornare!»

Radu sarà avversario dell’Inter con la maglia della Cremonese domani sera a San Siro. L’agente Oscar Damiani ha parlato del portiere romeno e delle sue ambizioni future

AMBIENTE POSITIVO − L’agente Damiani contento dell’adattamento di Radu alla Cremonese: «Ionut sta bene, anche se manca ancora qualche risultato che aiuterebbe la Cremonese a lottare per la salvezza. Ha trovato un ambiente che gli ha dato grande fiducia. Che lo sta seguendo e che gli vuole un gran bene. Per carità, senza nulla togliere al passato dove c’era sempre pronta la critica, ha trovato una Cremona davvero positiva. E questo lo aiuta a fare bene in campionato. Spera di fare una bella annata e portare la squadra alla salvezza».

OBIETTIVO − Continua, sempre su Serie A news.com, Damiani sul rapporto tra l’Inter e lo stesso Radu: «Nessuna rivincita e nessun veleno, anzi. Il ragazzo sarà sempre riconoscente nei confronti dei nerazzurri, che lo hanno voluto da giovanissimo. Lui è stato campione italiano Primavera, con l’ambiente Inter c’è ancora tanto rispetto e riconoscenza. Il suo unico obiettivo è fare bene quest’anno, a partire da San Siro. E tornare tra un anno dopo aver dimostrato di meritarsi l’Inter».